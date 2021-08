Rio Branco vence e segue vivo disputa do Acreanão-2021

O Rio Branco conquistou importante resultado na briga por uma vaga no G-4 do Campeonato Acreano-2021. Nesta quarta-feira (4), na Arena da Floresta, o time estrelado derrotou o Andirá por 1 a 0, gol do meia-atacante Matheus Nolasco.

Como fica

Com a primeira vitória na disputa do primeiro turno do Campeonato Acreano-2021, o Rio Branco chegou aos cinco pontos ganhos, colando no G-4, precisamente na quinta posição. O Morcego, por sua vez, continua na última posição, sem pontuar no torneio.

Próximos jogos

O Rio Branco volta a ganhar uma folga na tabela de jogo do estadual e retorna a campo somente dia 18 de agosto para o clássico decisivo contra o Galvez. A partida ocorre na Arena da Floresta, às 19h. Por outro lado, o Andirá volta a campo na próxima quarta-feira (11) para encarar o Galvez. O confronto está agendado para o estádio Arena da Floresta, às 17h.

Jogo

Rio Branco e Andirá fizeram um jogo de muita marcação e pouco espaço para seus atacantes. O primeiro lance de perigo saiu aos 13 minutos, numa bola parada de Anderson, mas o goleiro estrelado Elvis fez boa defesa.

O Rio Branco respondeu numa boa finalização de Breno. O atleta recebeu a bola dentro da área do Andirá e soltou o pé para a defesa parcial de Babau. Na sobra, a zaga andiraense afastou o perigo, aos 35 minutos.

Um pouco melhor na partida, o Rio Branco voltou a levar perigo ao gol do Morcego no minuto seguinte. Zé Roberto cruzou pela esquerda, a zaga andiraense afastou mal e Matheus Nolasco finalizou a bola para a segura defesa de Babau.

Gol solitário e paralisação

Na volta das duas equipes dos vestiários, a partida continuou muito igual, com os dois times jogando com muita disposição, mas nada de gol.

Num lance involuntário, aos 20 minutos, o lateral-esquerdo Guilherme, do Andirá sofreu um choque com um jogador da própria equipe. O atleta no lance acabou quebrando um dente e ainda sofrendo um corte na orelha. Os paramédicos foram chamados e atenderam o atleta no gramado e, posteriormente, o levaram para uma unidade de saúde para receber atendimento médico.

Com a retomada do jogo, após cinco minutos de paralisação, o Rio Branco conseguiu abrir o placar. Matheus Nolasco aproveitou cruzamento e sobra de bola para tocar na saída do goleiro Babau e abrir o placar a favor do Rio Branco, aos 34 minutos.

Nos minutos finais, o Andirá buscou o empate, mas esbarrou na defesa estrelada.

CLASSIFICAÇÃO

1º) Atlético-AC…………..09

2º) São Francisco………08

3º) Humaitá……………….07

4º) Vasco da Gama…….06

5º) Rio Branco……………05

6º) Náuas…………………..05

7º) Galvez………………….04

8º) Plácido de Castro….01

9º) Andirá…………………..00