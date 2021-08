Roberto Duarte retoma trabalho e cobra contratação de integrantes do cadastro de reserva da PM

Como primeiro deputado a discursar no retorno das sessões presenciais da Assembleia Legislativa do Estado do Acre( Aleac), Roberto Duarte ( MDB) disse que estava com saudade da tribuna da Casa. “A mesa do escritório lá de casa está,até quebrada de tanto eu nela bater pensando que estava na tribuna”, disse.

Roberto Duarte retomou os trabalhos falando das pessoas que estão acampados na entrada da Aleac protesto pela convocação dos aprovados em concursos que estão no cadastro de reservas da Polícia Militar. São 259 pessoas.

O deputado parabenizou os organizadores do movimento e disse que era solidário com os manifestantes e lembrou que o governador Gladson Cameli se comprometeu, ainda em campanha, em nomeá-los. De acordo com Duarte, os manifestantes vão permanecer acampados até que sejam convocados.