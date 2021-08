Rogério Caboclo cobra STJD julgamento de pedido para voltar ao comando da CBF

A defesa do presidente afastado da CBF, Rogério Caboclo, ingressou há pouco com novo pedido ao STJD (Superior Tribunal de Justiça Desportiva) para que o órgão decida sobre a volta imediata do dirigente ao posto. Os advogados informaram ao Tribunal Desportivo a decisão da Comissão de Ética que recomendou o afastamento de 15 meses do dirigente (três já cumpridos) por “conduta inapropriada” e não por assédio sexual e moral, conforme denunciado por sua secretária.

Mais cedo, o Conselho de Administração da CBF escolheu Ednaldo Rodrigues para substituir Antônio Carlos Nunes, o Coronel Nunes, no comando interino da entidade. A reunião contou com os oito integrantes do conselho, formado apenas pelos vices. Em seguida, os presidentes das federações estaduais aceitaram a escolha. Ednaldo é vice da CBF e foi presidente da Federação Bahiana de Futebol até 2019.