Rompimento em rede causa desabastecimento em bairros de Rio Branco; confira

O Departamento Estadual de Água e Saneamento do Acre (Depasa) informa a interrupção no abastecimento de água dos bairros Areal, Belo Jardim I e II, Conjunto Jacarandá, Rosa Linda, Recanto dos Buritis, Santo Afonso, Vila da Amizade, Vila Acre e adjacências.

O problema ocorre devido ao rompimento da rede de 400mm localizada na Via Verde.

Equipes do setor de combate a vazamentos já estão no local para realizar a manutenção da adutora. A previsão é que o serviço seja concluído até o fim do dia, quando o abastecimento será restabelecido, devendo estar totalmente normalizado no prazo de 48 horas.