Ronaldo ‘Jacaré’ anuncia aposentadoria do MMA e abre as portas para volta ao jiu-jitsu

Chegou ao fim a carreira de um dos maiores nomes do peso-médio (84 kg) de todos os tempos.

Em entrevista ao site ‘Combate.com’, Ronaldo ‘Jacaré’ anunciou sua aposentadoria do MMA – modalidade na qual competiu entre 2003 e 2021 – e deixou as portas abertas para um possível retorno às competições de jiu-jitsu, onde iniciou sua trajetória nas artes marciais.

Desligado oficialmente do UFC em maio deste ano, após perder suas quatro últimas lutas pela organização, ‘Jacaré’ afirmou que chegou a hora de pendurar as luvas e encerrar seu ciclo no MMA, aos 41 anos de idade e após quase duas décadas dedicadas à modalidade. Em contrapartida, o veterano enxerga no seu retorno ao jiu-jitsu uma possibilidade de voltar a se desafiar e, assim, manter acesa a chama do competidor.

Por ora, a volta de ‘Jacaré’ aos tatames ainda não está confirmada, mas o lutador revelou que já voltou aos treinos de jiu-jitsu e fez questão de elogiar a evolução da arte suave nos últimos anos. Vale lembrar que o capixaba conquistou inúmeros títulos na modalidade antes de se dedicar integralmente ao MMA, entre eles o tricampeonato mundial na faixa-preta.