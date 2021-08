Santos x Flamengo: onde assistir, horários e escalações

Instável, o Peixe não vence há três partidas pelo Brasileiro. Nos últimos três jogos, três empates consecutivos que deixaram a torcida desconfiada com o desempenho da equipe. No compromisso pela Copa do Brasil, mais motivos para insatisfação. No jogo de ida das quartas de final, o Alvinegro da Vila Belmiro perdeu para o Ahtletico-PR por 1 x 0. O Peixe é o 11º colocado.

O Rubro-Negro, por outro lado, vem muito bem. Na 5ª posição da tabela, a equipe comandada por Renato Gaúcho apenas empatou na última rodada, contra o Ceará. Nas últimas cinco partidas venceu três, perdeu uma e empatou com o Vozão. No meio de semana, na Copa do Brasil, não tomou conhecimento do Grêmio e fez 4 x 0, com um a menos, fora de casa.

Veja os detalhes da partida.