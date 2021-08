São Weverton: goleiro acreano supera Marcos e bate recorde pelo Palmeiras na Libertadores

Jogadores do Palmeiras com mais vitórias na Libertadores:

Para se aproximar de Marcos em outro ranking, porém, Weverton vai precisar de mais tempo. O eterno camisa 12 do Verdão é o atleta com mais partidas pelo Palmeiras na Libertadores, com 57 jogos, seguido por Alex, com 39 partidas.

O atual titular da posição divide a terceira posição da lista, com Dudu e Galeano – todos com 38 jogos.

O Verdão está garantido na semifinal da Libertadores de 2021 e agora aguarda a definição do seu adversário, que sairá do confronto entre Atlético-MG e River Plate, da Argentina. A próxima fase do torneio sul-americano será disputada nas semanas dos dias 22 e 29 de setembro. A decisão será em jogo único em Montevidéu, no Uruguai, no dia 27 de novembro.