Saúde do trabalhador será tema de curso online; saiba como participar

O Departamento Intersindical de Estudos e Pesquisas de Saúde e dos Ambientes de Trabalho (Diesat), realiza, nos dias 17,18 e 18 de agosto, sempre às 14 horas (horário local), na modalidade online, uma oficina do Projeto Formação de Atores Multiplicadores para Atuação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. O objetivo deste encontro é promover e mobilizar os atores em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora em cada Estado, apresentar o projeto de Articulação e Qualificação do controle social em Saúde do Trabalhador, apresentar a formação de multiplicadores para atuação no controle social no campo da saúde do Trabalhador e fortalecer a rede de comunicação entres os Conselhos de Saúde (CISTTs).

O Diesat é hoje um importante assessor técnico dos conteúdos relacionados ao trabalho e saúde e é mantido por seus filados – sindicatos, federações, confederações de trabalhadores – e também pelos recursos provenientes de estudos, pesquisas, cursos e assessorias realizadas.

O Diesat foi criado a partir da organização dos trabalhadores e do novo sindicalismo, da década de 70. Em 1979 foram realizadas as primeiras Semanas de Saúde do Trabalhador (SEMSATs) nas quais diferentes sindicatos, trabalhadores, e profissionais de saúde debatiam as péssimas condições de trabalho, os altos índices de acidentes e doenças profissionais, o não-reconhecimento de doenças relacionadas ao trabalho, além da desumana assistência à saúde aos trabalhadores. “Essas iniciativas reafirmam a intenção da classe trabalhadora em fundamentar suas reivindicações, criando o Diesat em 14 de agosto de 1980, a segunda entidade intersindical voltada para a relação entre trabalho e saúde”, disse Silvio Moura, um dos multiplicadores e divulgadores do Estado e da Região Norte.

Segundo ele, a importância da formação e renovação de quadros do controle Social para atuação no SUS (sistema Único de Saúde), participação de diversos segmentos da sociedade, garantido pela Lei 8.142/90.

Será aplicado o Projeto Formação de Atores Multiplicadores para Atuação do Controle Social em Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. A formação terá como pilar três dimensões: conceitual, técnica operativa e a terceira sobre o papel do Controle Social na Saúde do Trabalhador e da Trabalhadora. Os conteúdos abordados trarão, a partir das realidades e potencialidades dos grupos de participantes, a consolidação de bases e identificação de lideranças a serem instrumentalizadas como agentes multiplicadores.

“O método que utilizaremos será aprendizagem de sala invertida, um processo expositiva partindo da dimensão grupal para a aprendizagem individual, com um dialeto simples e um ambiente de aprendizagem dinâmico e interativo, que visa transformar e qualificar a atenção à saúde, as práticas de educação em saúde, além de incentivar a organização das ações e dos serviços numa perspectiva transversal, intersetorial e interinstitucional”, disse Silvio Moua.

Os interessados poderão participar pelo seguinte endereço eletrônico: https://diesat.org.br/formacao/atores-multipliacadores/inscricao/