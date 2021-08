Saúde promove oficina para estimular alimentação saudável e atividade física no Jordão

A Secretaria de Estado de Saúde do Acre (Sesacre), por meio do Departamento de Atenção Primária em Saúde (Daps), realizou no município de Jordão, entre os dias 29 de julho e 5 agosto, a oficina Promoção da Alimentação Saudável e Incentivo à Atividade Física na Escola. A ação é voltada para os profissionais da Educação e da Saúde do município, e tem como objetivo a prevenção de doenças crônicas não transmissíveis, como a diabetes mellitus.

Por meio da parceria entre Saúde e Educação, é possível executar ações de prevenção para todas as instituições de ensino, alcançando a população por intermédio de ações dentro das escolas, envolvendo a comunidade em geral.

“Estou muito feliz com o resultado das ações e instrumentalização das equipes de saúde que temos alcançado. Agradeço ao governador Gladson Cameli; à secretária de Saúde, Paula Mariano; e à nossa chefe de departamento, Érika Fabíola; quem tem nos dado totais condições e apoio para estar nos municípios promovendo ações, saúde e qualidade de vida para a população”, destacou o técnico do Daps, Eduardo Messias.