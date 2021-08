SBT prioriza Atlético-MG x Palmeiras na Liberta e “esquece” Flamengo

Detentora dos direitos de transmissão da Libertadores até o fim do ano que vem, o SBT já decidiu nesta sexta-feira (20/8) qual jogo irá transmitir na fase semifinal desta edição do torneio. De acordo com informações do site “Notícias da TV”, a emissora de Silvio Santos irá televisionar o embate entre Atlético-MG e Palmeiras nos dias 21 e 28 de setembro.

Desta forma, o canal deixará de passar o jogo entre Flamengo e Barcelona de Guayaquil, que será transmitido pelo grupo Disney. Entre os motivos levantados para a escolha, segundo o portal, o SBT teria optado por um maior sucesso em São Paulo do que a possibilidade de grande audiência a nível nacional. Essa é a segunda vez que o canal opta por outra partida ao invés de exibir o jogo do Rubro-Negro, o mesmo já havia ocorrido durante as disputas de quartas de final. Flamengo e Barcelona de Guayaquil se enfrentam nos dias 22 e 29 de setembro. O primeiro encontro entre os dois times será no estádio Mané Garrincha, em Brasília, e o segundo no Banco Pichincha, no Equador.