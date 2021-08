Sebrae promove seminário para tratar de desenvolvimento da regional do Juruá

Realizado em Cruzeiro do Sul, nos dias 25 e 26 de agosto, o 1º Seminário de Associações Comerciais do Juruá tem como tema “Parcerias comerciais, infraestrutura e logística no Vale do Juruá”. O evento é uma realização do Sebrae, com apoio de demais instituições de apoio ao comércio em diversos segmentos.

Participaram da programação o presidente do Conselho Deliberativo do Sebrae, José Adriano, o diretor-superintendente, Marcos Lameira, o diretor técnico, Lauro Santos, e representantes das instituições parceiras. Na abertura do seminário, estiveram presentes o governador Gladson Cameli e o prefeito de Cruzeiro do Sul, Zequinha Lima.

A atividade conjunta é voltada para a construção de políticas públicas que favoreçam o desenvolvimento regional. O diretor Lauro Santos destaca a atuação do programa Protagonismo Empresarial, realizado junto à Federação da Agricultura (FAEAC) e à Federação das Associações Comerciais e Empresariais do Acre (Federacre).

“Hoje a gente realiza um pouco da prestação de contas desse trabalho do Protagonismo Empresarial, envolvendo, inclusive, discussões sobre a estrada do Pacífico, sobre a política de desenvolvimento regional do programa LIDER do Sebrae, a questão da capacitação em cooperativismo e associativismo para a região, identificando as demandas dessas entidades de classe”, declarou Santos.

O prefeito Zequinha Lima ressaltou a importância de reunir gestores para discutir o desenvolvimento do Juruá e as parcerias que podem ser firmadas, visando fortalecer o comércio e o turismo na região.

“Com a pandemia, o comércio foi muito afetado, a economia foi muito afetada, então a gente precisa criar mecanismos que possam trazer empregos e oportunidade de renda para a região. Então, nada melhor do que a gente fazer um encontro desse, com as instituições que trabalham nessa parte comercial e de industrialização, para que possamos, juntos com a classe política, traçar metas estratégicas de desenvolvimento aqui para o Juruá”, disse.