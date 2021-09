Secretaria de Assistência Social é homenageada pelo Conselho Tutelar do Acre

A secretária estadual de Assistência Social, Ana Paula Lima, foi alvo, na semana passada, de homenagem (Honra ao Mérito) da Associação dos Conselheiros Tutelares pelo trabalho realizado em prol da criança e do adolescente no Acre. Com atribuições previstas no Estatuto das Crianças e Adolescentes(ECA), o Conselho Tutelar atende crianças e adolescentes diante de situações de violações de direitos, além de realizar atendimento dos pais ou responsáveis destas crianças e adolescentes para aplicação das medidas protetivas pertinentes.

Assistente Social de formação e conhecedora da realidade acreana das crianças e adolescentes do Acre, Ana Paula disse que ficou extremamente honrada com a homenagem, já que o Conselho Tutelar, segundo ela, ”é o coração do sistema de Garantia de Direitos e principal mobilizador das crianças e adolescentes em situação de vulnerabilidade”. A Associação dos Conselheiros e Ex-conselheiros Tutelares do Acre tem 16 anos e trabalha pelo fortalecimento da categoria. ”A homenagem tem um valor todo especial uma vez que é o reconhecimento de nosso trabalho”, acrescentou Ana Paula.

Presidência do Conselho

Pelo seu esforço frente à Secretaria de Assistência Social, dos Direitos Humanos e Políticas para as Mulheres do Acre(SEASDHM). Ana Paula tomou posse, no início do mês, como presidente do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente(Cedca), em cerimônia realizada no Ministério Público Estadual do Acre(MPAC)com a presença de diversos grupos da sociedade civil que trabalham no ramo.

Criado em 1991 como órgão normativo, deliberativo e controlador das políticas públicas e ações governamentais e não governamentais para a criança e adolescente, o Cedca promove o atendimento á criança e à juventude. ”Tenho enorme satisfação de tomar parte deste trabalho, cuja temática me inspira e faz parte da minha vida”, disse Ana Paula.

Na ocasião, a secretária destacou ainda a homologação de lei que autoriza o Poder Executivo a incluir a apuração do Orçamento da Criança e Adolescente como anexo ao Orçamento do Estado. Os conselheiros aprovaram também o Plano Estadual Decenal dos Direitos da Criança e do Adolescente. “ Podem ter certeza que não medirei esforços para realizar um trabalho que esteja à altura da expectativa de nosso Governo e da necessidade de nosso Estado”, concluiu Ana Paula.