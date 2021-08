Secretário de Infraestrutura de Bocalom pede exoneração da Prefeitura de Rio Branco

A equipe do prefeito Tião Boocalom (PP), de Rio Branco, sofreu a primeira baixa, oito meses após a posse. O Diário Oficial do Estado (DOE), na seção que trata dos atos municiais da Prefeitura da Capital, traz o decreto, assinado pelo prefeito, da exoneração do secretário Municipal de Infraestrutura e Mobilidade Urbana (SEINFRA), Valmir Alexandre Médici. O decreto não explica as razões da exoneração. Apenas informa se tratar de exoneração “a pedido”.

Valmir Alexandre Médici é tio do ex-prefeito de Rio Branco, Marcus Alexandre, do PT. Mesmo com o sobrinho na Prefeitura e despontando como uma das maiores lideranças do Estado, ao ponto de disputar o Governo do Acre nas eleições de 2018 contra o atual governador Gladson Cameli, Valmir Alexandre Médice, amigo de Tião Bocalom, mantinha-se firme no projeto de oposição ao PT, até ser reconhecido e nomeado para uma das secretarias municiais mais importantes.

Por enquanto, segundo outra publicação da Prefeitura no DOE, quem vai tocar a Secretaria de Infraestrutura é o municipal de Finanças, Antônio Cid Rodrigues, que vai responder cumulativamente pelo órgão.