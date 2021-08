Seleção masculina de futebol despacha México e pega a Espanha na disputa do bi olímpico

O sonho do bicampeonato olímpico continua. O Brasil vai enfrentar a Espanha, que venceu o Japão por 1 a 0, na prorrogação. A finalíssima está marcada para sábado que vem, às 8h30 (de Brasília), em Yokohama.

Os mexicanos vão tentar a segunda medalha olímpica no futebol masculino na disputa do bronze, marcada para sexta-feira, às 8h (de Brasília), contra o derrotado no duelo entre japoneses e espanhóis.

Drama e pênaltis

Que Ochoa que nada! O Brasil tem Santos e vai para a final. O goleiro do Athletico-PR defendeu a primeira cobrança na disputa de pênaltis e ajudou o Brasil a passar pelo México nas penalidades por 4 a 1. No tempo regulamentar e na prorrogação, empate por 0 a 0 de raras emoções, poucas chances de gol, muitas faltas e 10 cartões amarelos.

Nas penalidades máximas, converteram Daniel Alves, Martinelli, Bruno Guimarães e Reinier. Os mexicanos Eduardo Aguirre – em defesa de Santos – e Vazquez – trave – desperdiçaram. Rodriguez marcou.

Leia mais em Ge, clicando AQUI.