Sem recursos, Vasco da Gama no AC pede doação para pagar despesas de jogo contra o Flamengo

O Vasco da Gama no Acre criou uma campanha nas redes sociais para arrecadar dinheiro e pagar as despesas que fazem parte da próxima competição entre o time e o Flamengo (Rio de Janeiro), no próximo dia 22, no Florestão.

Sem recursos, o time precisa quitar o pagamento de árbitros e auxiliares, além de outras pendências para o dia do jogo, marcado para 19h. O objetivo é arrecadar R$ 4 mil.

A disputa faz parte da Copa do Brasil pelo sub-17.

“Não temos renda suficiente para isso e precisamos pagar algumas despesas já que vamos receber o time do Rio de Janeiro aqui”, argumentou um dos organizadores, Thiago Moreira, em entrevista ao ContilNet.

Os interessados em doar qualquer valor para ajudar podem contribuir via pix, pelo e-mail [email protected]

Thiago acrescentou que os únicos patrocínios conquistados pelo time foram investidos na compra dos uniformes que serão usados no dia do jogo. “Quem puder nos ajudar, agradecemos”, finalizou.