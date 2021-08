Sena começa vacinar adolescentes a partir de 15 anos contra a Covid-19 nesta sexta

A campanha de vacinação contra a Covid-19, em Sena Madureira, vai começar a atingir os adolescentes a partir desta sexta-feira (6). As doses do imunizante estarão disponíveis das 8 horas da manhã às 14 horas na unidade de saúde Aguinaldo Nunes, situada no Bairro da Pista.

Poderão tomar a vacina os adolescentes de 15 a 17 anos, sem comorbidades. “A gente começa sempre pelos mais velhos, ou seja, com os de 17 anos e vai baixando a idade. A vacinação é muito importante”, ressaltou Donizete Fernandes, coordenador do setor de imunização.

Também estarão aptos a receber o imunizante quem tem entre 12 anos de idade a 14 anos. Nesse caso, porém, com comorbidades.

Desde que foi iniciada, a campanha já contemplou em torno de 17 mil moradores com a primeira dose em Sena Madureira