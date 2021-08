Sena Madureira em choque: Dona de casa morre após ser atingida por árvore em ‘espera’ de animais silvestres 

A dona de casa Maria de Fátima Balateiro da Silva, 44 anos de idade, foi vítima fatal de um acidente ocorrido na BR-364 entre Manoel Urbano e Feijó. Segundo consta, a mesma foi atingida na cabeça por um galho de árvore.

De acordo com o apurado, Maria de Fátima saiu de casa na companhia do filho para caçar animais silvestres no ramal do Portela, situado no km 18 da Br-364, sentido Manoel Urbano a Feijó. Em dado momento, resolveu atar sua rede numa copaiba para “esperar”. Quando deitou-se na rede foi atingida na cabeça. “A pancada foi tão forte que nem deu tempo dela ser socorrida. Morreu na hora. É muito triste para a nossa família”, lamentou José da Silva, irmão.

O corpo da mulher foi encaminhado para o necrotério do Hospital de Manoel Urbano.

Maria de Fátima Balateiro da Silva era casada e mãe de três filhos.

Nossa reportagem preferiu por não reproduzir as imagens recebidas.