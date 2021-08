Sena: Secretário de Meio Ambiente diz que medidas mais duras serão tomadas para quem praticar queimadas

O secretário municipal de Meio Ambiente de Sena Madureira, Juza Bispo, disse em entrevista à imprensa que, de agora em diante, medidas mais rígidas serão tomadas para quem for identificado praticando queimadas na cidade. Mediante esse tempo crítico, muitos moradores estão dando entrada no Hospital de Sena com problemas respiratórias, agravados pela fumaça.

Segundo ele, uma das medidas diz respeito à aplicação de multas. “Até aqui, temos feito um trabalho de orientação, tentando conscientizar os moradores a não praticarem queimadas. Estamos vivendo um momento crítico, onde essa prática tem que ser repelida. Então, à medida que essa campanha de conscientização termina, multas serão aplicadas para quem for flagrado descumprindo a lei”, alertou.

Juza Bispo diz que a intenção do poder público não é prejudicar as pessoas. Por outro lado, essas ações mais duras visam proteger a coletividade.

A Secretaria Municipal de Meio Ambiente atua em parceria com outros setores e também disponibiliza um telefone para que a própria comunidade possa denunciar as práticas ilegais: (68) 99933 3092.