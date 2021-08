Senado vai votar Política de Bem-Estar para Profissionais da Educação

A proposta dos deputados diz que a União, estados e municípios devem apresentar o plano de valorização da saúde e da qualidade de vida no trabalho dos educadores dentro de um ano após aprovada a lei. Essas diretrizes serão opcionais para as instituições privadas e revisadas periodicamente para a rede pública. O plano deverá conter metas e instrumentos de avaliação a fim de prevenir ausências no trabalho por adoecimento e estimular os professores a darem o seu melhor na sala de aula. O presidente da Comissão de Educação do Senado, Marcelo Castro, do MDB do Piauí, avalia que a educação ainda é um dos grandes desafios do país.

Houve uma conscientização maior, em nível nacional, da necessidade premente de uma melhor educação. Os nossos índices não são índices que nos orgulhem – pelo contrário, na parte da educação, nós não somos bem classificados em nível internacional –, mas já foi muito pior e melhoramos muito.

A Política de Bem-Estar, Saúde e Qualidade de Vida no Trabalho e Valorização dos Profissionais da Educação ainda deverá estimular a troca de experiências pedagógicas, inclusive por meio de mentoria para auxiliar os professores mais novos. Da Rádio Senado, Bruno Lourenço.