Senador Márcio Bittar critica governadores do Nordeste e os acusa de corrupção

Os governadores que na semana passada assinaram nota de solidariedade ao STF (Supremo Tribunal Federal), “notadamente os do Nordeste”, foram duramente criticados em Brasília, na noite desta quinta-feira (19), pelo senador Márcio Bittar (MDB-AC). Em vídeo publicado em suas redes sociais, o parlamentar, que é vice-líder do Governo de Jair Bolsonaro no Senado, Bittar diz que os governadores fariam melhor se questionassem o STF por decisões que interferem no Governo.

“Eu fico imaginando como reagiriam esses governadores, se em seus estados, os tribunais de justiça decidem tentar governar”, comparou o senador. O parlamentar também insinuou que os governadores, representados por um consórcio, teriam cometido crime de corrupção ao adquirem produtos a China que nunca achegaram ao Brasil.

Veja o vídeo: