SENAI abre vagas para dezenas de cursos gratuitos no Acre; saiba tudo

O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (SENAI) do Acre está com inscrições abertas para dezenas cursos gratuitos de qualificação profissional e aperfeiçoamento. As inscrições podem ser feitas até o dia 27 deste mês de agosto ou até se esgotarem as vagas disponíveis.

São cursos presenciais e a distância nas áreas de Construção Civil, Panificação, Automotiva, Energia, Eletroeletrônica, Gestão, Eletricidade, Confecções, Tecnologia da Informação e outras. As aulas do formato presencial serão nas unidades do SENAI em Rio Branco e Cruzeiro do Sul. A carga horária e demais informações de cada curso estão disponíveis no site senaiac.org.br.

INSCRIÇÕES – Em Rio Branco, os interessados devem entrar em contato com a Escola SENAI, localizada no bairro Cadeia Velha, pelos telefones (68) 3901-4520/ 99985-3935 ou com Instituto SENAI de Tecnologia Madeira e Móveis, no Distrito Industrial, pelos telefones 3901 4502/ 99985 3937. Já em Cruzeiro do Sul, o estudante deve procurar a Unidade Integrada SESI SENAI do Juruá, localizada no bairro AABB, que pode fornecer informações pelos números 3322 6597/ 99918 1091.

Para confirmar a inscrição, é necessário documento de identificação com foto, CPF e comprovante de residência. Caso o aluno seja menor de 18 anos, é necessário buscar o local junto ao responsável, que também precisa apresentar o CPF no momento da inscrição.