SENAI recebe visita da secretária Socorro Neri e do presidente do TCE

A Escola SENAI Cel. Auton Furtado recebeu, na manhã desta quarta-feira, 4 de agosto, a visita da secretária de Estado de Educação, Socorro Neri, e do presidente do Tribunal de Contas do Estado (TCE), Ronald Polanco. Eles conheceram as instalações e elogiaram a infraestrutura da unidade, que é voltada para a educação profissional.

As autoridades foram recebidas pelo presidente da Federação das Indústrias do Estado do Acre (FIEAC), José Adriano; pelos presidentes do Sindmóveis, Augusto Nepomucena e do Sincon, Raimunda Holanda; pelo diretor regional do SENAI/AC, João César Dotto; pela gerente da Escola SENAI, Ofélia Machado; e pela Gerente de Educação Profissional do SENAI, Geane Farias. A instituição anfitriã e o Governo do Estado iniciaram discussões para possíveis parcerias na área educacional. O TCE, por sua vez, incentiva o trabalho em conjunto, sobretudo no segmento de tecnologia.

“É um prazer recebê-los na Escola SENAI. Essa instituição teve por um tempo focada prioritariamente no trabalhador da indústria, mas, na realidade, toda a comunidade em um momento participa das atividades industriais. Por isso, decidimos fazer uma proposta de inclusão de toda a sociedade. Nossa ideia é ter uma transversalidade com todos os setores para as capacitações, pois o SENAI tem muito a entregar”, frisou José Adriano.

O empresário diz que a busca por parcerias com estado e municípios sempre aconteceu, considerando que instituições têm que dialogar pelo melhor e pelo desenvolvimento. “O momento é agora e nossa proposta é trabalhar em parceria. O estado não precisar fazer novos gastos e investimentos em estruturas como essa, por exemplo, pois temos totais condições de atender essa demanda com altíssima qualidade”, assinalou o presidente da FIEAC.

A secretária Socorro Neri ressaltou que o estado precisa cumprir, da melhor forma possível, o desafio do Novo Ensino Médio, o que inclui a formação técnica e profissional para os estudantes. Segundo a gestora, o SENAI tem totais condições de ser um grande parceiro nessa missão e a visita à instituição foi um passo inicial para que isso possa ser consolidado em breve.

“Não há necessidade de a Secretaria de Educação fazer investimentos buscando criar estruturas novas para determinadas áreas, quando já temos esses segmentos sendo muito bem atendidos pelo SENAI, que é referência na formação em áreas tecnológicas, telecomunicações, eletrotécnica, panificação e outras. Podemos ofertar esses cursos de forma integrada, oportunizando para nossos estudantes do Ensino Médio que optarem por esse quinto eixo da formação a condição de realizar isso no ambiente do SENAI, que já tem toda uma expertise e nos dá segurança e garantia de uma formação de qualidade”, destacou a secretária.

Para o presidente do TCE, Ronald Polanco, há uma estrutura montada no estado na área de educação profissional com excelentes condições como o SENAI e que precisa ser amplamente utilizada. “A parceria entre setor privado, estado, sociedade civil e mercado é fundamental, considerando a perspectiva local, que requer formação de quadros que possam transformar essa sociedade”, assinalou o conselheiro.

Após a visita às instalações da Escola, foi realizada uma reunião técnica entre as equipes do SENAI e da Secretaria de Educação para a apresentação da proposta de implantação do Novo Ensino Médio em parceria com o Estado.

