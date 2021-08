Separados, Nicole Bahls curte noite no Rio e Bimbi, futebol no Acre

Já o modelo Marcelo Bimbi está no Acre, estado onde nasceu, e curtiu um jogo de futebol local com amigos. Vale lembrar que é no Acre também que sua amante Maryllia Gabriela mora.

Após anunciar o término do casamento do casal, a coluna Leo Dias teve acesso a diversos prints e vídeos que provaram traições de Marcelo Bimbi.

Muito abalada no inicio da semana, Nicole Bahls se limitou a dizer que Deus havia feito um livramento e que deseja que o ex fosse feliz.