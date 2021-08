Servidor é executado na fronteira Brasil /Paraguai e polícia investiga morte por engano no lugar de irmão gêmeo

Gilmar Afonso Canofe, de 36 anos, foi executado com vários tiros, próximo a prefeitura de Ponta Porã (MS), cidade que fica na fronteira com o Paraguai, na manhã desta quinta-feira (19).

De acordo com as primeiras investigações da Polícia Civil, o homem pode ter sido morto por engano no lugar do irmão gêmeo.