SEST SENAT faz mobilização contra o uso de álcool e drogas

De 23 a 27 de agosto, o SEST SENAT realizará a Mobilização Nacional de Combate ao Uso de Álcool e Drogas nas Rodovias. Com o conceito “Não espere chegar ao limite. O SEST SENAT ajuda você”, a iniciativa tem o objetivo de fazer com que a pessoa reflita sobre a importância de procurar ajuda antes que seja tarde demais. Além da tradicional conscientização sobre os riscos do consumo de álcool e drogas, a ação chamará a atenção para aspectos da saúde física e emocional que servem como gatilhos para o uso dessas substâncias.

A mobilização vai ocorrer em todo o Brasil, em postos de gasolina, empresas, terminais e nos principais locais de trânsito e de parada de motoristas profissionais do transporte rodoviário de cargas e de passageiros, caminhoneiros autônomos e comunidade. Todas as abordagens seguirão rígidos protocolos de segurança.

O uso de álcool e outras drogas não é uma realidade somente no setor de transporte. Especialistas afirmam que procurar ajuda não é fácil devido à vergonha por admitir o uso das substâncias e ao medo de represálias. “Abrir mão da rotina com o filho ou de algumas datas comemorativas, tudo isso impacta e, por vezes, gera uma alteração no aspecto psicológico do indivíduo: tensão, ansiedade, taquicardia e sudorese. Por desconhecimento ou até por preconceito, muitos não buscam avaliação psicológica ou ajuda médica psiquiátrica e optam por qualquer tipo de droga que eventualmente possa ajudar a minimizar esse desconforto”, explica a psicóloga do SEST SENAT, Célia Maria da Silva.

Apoio do SEST SENAT

Devido ao alto índice de preconceito, é muito importante um acolhimento empático e livre de julgamentos por parte dos profissionais da área da saúde. No SEST SENAT, atendimentos com psicólogos, nutricionistas e fisioterapeutas, além de aulas para a prática de atividades físicas, são oferecidos nos formatos presencial e online. Isso permite que, mesmo a distância, devido a rotina dos motoristas, seja possível cuidar do corpo e da mente com acompanhamento profissional.