O Serviço Social de Transporte (Sest/Senat) no Acre abriu um processo seletivo nesta quarta-feira (4), em publicação na edição do Diário Oficial do Estado.

A vaga é para auxiliar de Saúde Bucal.

As inscrições ficarão disponíveis a partir do próximo dia 9 até 19 de agosto, pelo http://www.sestsenat.org.br/vagas.

O processo seletivo terá as seguintes etapas: avaliação de conhecimentos específicos (objetiva e discursiva), análise documental e entrevista.