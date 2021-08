Sicredi: Associado é contemplado com prêmio de 50 mil reais em Seguro de Vida

Com foco em prestar atendimento diferenciado por meio do relacionamento próximo com seus mais de 5 milhões de associados, o Sicredi, instituição financeira cooperativa com presença em todas as regiões do país, tem conquistado reconhecimento nesse quesito. Com um portfólio de mais de 300 soluções financeiras, promovemos um atendimento que visa entender a necessidade do associado para oferecer a melhor solução financeira. Além disso, os associados contam com todos os benefícios de fazer parte do quadro social das Cooperativas. Nesta sexta-feira (27/8) foi realizada a entrega do prêmio de R$50.000,00, referente ao sorteio semanal do Seguro de Vida a um associado da Agência de São José dos Quatro Marcos.

Durante o momento de entrega, o associado Jucimar Fernandes Xavier recebeu das mãos do Diretor Executivo da Biomas, Ediano Neves e do gerente da Agência de São José dos Quatro Marcos, Rodrigo Pereira Luz, um voucher simbolizando a quantia de R$50.000,00. O valor, com dedução de impostos vigentes, já foi depositado na conta corrente do associado. Mesmo com o prêmio, o associado continua com toda a cobertura do Seguro de vida e concorrendo ao mesmo valor em outros sorteios.

A Cooperativa já distribuiu mais de 500 mil reais em prêmios do Seguro de Vida, que foram inseridos na comunidade a fim de valorizar o relacionamento entre instituição e associado e gerar melhorias na qualidade de vida das pessoas e na comunidade onde atuamos. Com essa modalidade, o associado tem todos os benefícios convencionais e também concorre a quatro sorteios mensais equivalentes ao capital contratado, sendo que o prêmio pode ser de até 50 mil reais.

Segundo o gerente da agência de São José dos Quatro Marcos, Rodrigo Pereira Luz, “é muito gratificante ter mais um associado com o prêmio na cidade. Isso demonstra o quão ativo é nosso quadro social e confiam na Cooperativa, pois sabem que o retorno é garantido em todos os sentidos, tanto para os associados, quanto para a comunidade.” O gerente completa dizendo que o Sicredi sempre investe em ações que proporcionem a qualidade de vida e prosperidade dos associados.

Segundo o Diretor Executivo da Sicredi Biomas Ediano José Neves, são essas ações que proporcionam uma nova experiência para os associados. “O Seguro de vida é algo muito importante para qualquer pessoa. É algo que proporciona mais tranquilidade e a Cooperativa oferece isso de forma facilitada para os sócios.” O Diretor completa a sua fala convidando os associados e não associados para conhecerem o portfólio de produtos e serviços que a Cooperativa tem para oferecer.

Para contratar seu Seguro de vida Sicredi, basta conversar com gerente de conta. Você pode visitar uma das nossas agências ou falar através do WhatsApp: (51) 3358 4770.

Sobre o Sicredi

O Sicredi é uma instituição financeira cooperativa comprometida com o crescimento dos seus associados e com o desenvolvimento das regiões onde atua. O modelo de gestão do Sicredi valoriza a participação dos mais de 5 milhões de associados, os quais exercem papel de donos do negócio. Com presença nacional, o Sicredi está em 24 estados* e no Distrito Federal, com mais de 2.000 agências, e oferece mais de 300 produtos e serviços financeiros (www.sicredi.com.br).

*Acre, Alagoas, Amapá, Amazonas, Bahia, Ceará, Goiás, Maranhão, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Paraná, Pernambuco, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Rio Grande do Sul, Rondônia, Santa Catarina, São Paulo, Sergipe e Tocantins.