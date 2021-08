Sicredi Biomas investe em especialista de investimentos na agência de Rio Branco

Movidos por fazer a diferença, a cooperativa lançou uma campanha de investimentos voltada para as necessidades dos seus associados. A iniciativa, que conta com um especialista em investimentos na agência bosque em Rio Branco – AC, surge para descomplicar o tema e ajudar você a investir da melhor forma, de acordo com sua realidade.

Essa é mais uma forma de estreitar o relacionamento dos associados com a cooperativa, além de reforçar o cooperativismo em mais uma iniciativa voltada para o bem-estar financeiro. O projeto está em fase de implementação e contará com direcionamentos e atualizações acerca do mercado e suas variações.

Além disso, o Sicredi conta com uma ampla experiência comprovada que reforça a credibilidade e segurança de quem entende de investimentos, com um atendimento próximo e um olhar voltado para o desenvolvimento das comunidades em que está presente.

Saiba mais em www.investimentosicredibiomas.com.br e fique cada vez mais perto de soluções para os seus investimentos.

