Simone Biles não se arrepende de abrir mão de provas em Tóquio: “Pequeno preço a pagar”

Quando viajou para Tóquio, a estrela da ginástica artística Simone Biles não imaginou que impactaria tanto o mundo. A atleta americana afirmou que “não mudaria nada” se disputasse, e até mesmo se vencesse, todas as provas das Olimpíadas quanto a sua decisão de priorizar a saúde mental e abrir mão de algumas disputas.

A mensagem de Biles fará parte do Gold Over America Tour pós-olímpico, cujo a ginasta será a atração principal neste outono. A exposição acontecerá em 35 cidades, que começa em Tucson, Arizona, em 21 de setembro e contará com elementos de ginástica e dança, mas também apresentará um segmento liderado pela ex-ginasta da UCLA Katelyn Ohashi sobre a importância de cuidar de sua saúde mental.

