A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que o tempo segue aberto no Acre nesta quarta-feira.

A previsão para todo o Estado é de céu claro a parcialmente nublado.

No Oeste do Estado algumas nuvens ficam carregadas e podem provocar chuva passageira no período da tarde. Nas demais regiões acreanas não há previsão de chuva.