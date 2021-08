Sipam prevê domingo de sol e de temperaturas elevadas em todo o Acre

De acordo com a Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam), o domingo (8) será ensolarado e quente em todo o Acre.

A massa de ar seco ainda predomina sobre o estado e dificulta a formação de nuvens carregadas. Com isso a previsão é de céu claro a parcialmente nublado, sem previsão de chuva, em todas as regiões acreanas.

A umidade do ar continua baixa no estado, especialmente nas regiões da Capital, do leste e do sul acreano. Os valores mínimos podem variar de 30% a 20% durante a tarde, o que mantém estas áreas em estado de atenção para baixa umidade do ar.