Sipam prevê pancadas de chuva com trovoadas em área do AC nesta quinta; confira na previsão

A Divisão de Meteorologia do Sistema de Proteção da Amazônia informa que a massa de ar seco ainda predomina em parte do Acre nesta terça-feira e dificulta a formação de nuvens carregadas.

A previsão ainda é de muito sol e calor, com tempo variando de claro a parcialmente nublado em todo o Estado, inclusive na capital Rio Branco.

Nas cidades do oeste acreano algumas instabilidades se organizam no decorrer do dia e provocam pancadas isoladas de chuva com trovoadas.

Nas demais regiões do Acreanas, algumas nuvens ficam mais carregadas, por conta do calor e da umidade, e há possibilidade de chuva rápida e isoladas entre a tarde e noite.