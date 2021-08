A massa de ar seco ainda predomina sobre o Acre nesta quarta-feira (4). A informação é do Sistema de Proteção da Amazônia (Sipam). Com isso, o tempo não muda. O sol aparece forte, a temperatura fica elevada durante a tarde, mas as noites e madrugadas seguem amenas.

Isso por conta da perda radiativa ocasionada pelas noites de céu claro e ar relativamente seco.