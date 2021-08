Só neste ano, dez baleias-jubarte foram encontradas mortas no Litoral Norte de SP; saiba motivo

Dez baleias-jubarte foram encontradas mortas no Litoral Norte de São Paulo neste ano, de acordo com o levantamento do Instituto Argonauta. O número é mais que o dobro de registros do ano passado, em que foram registrados quatro óbitos na região entre agosto e outubro. De acordo com pesquisadores, os óbitos estão ligados a pesca e mudanças climáticas.

Os óbitos foram registrados entre 19 de maio e 12 de agosto. O período é considerado a temporada de baleias no Litoral Norte, quando viajam cerca de dois meses das águas frias para o calor brasileiro para se reproduzirem. Os animais foram encontrados mortos em praias de São Sebastião, Ilhabela e Ubatuba.

A última baleia morta foi encontrada nesta quinta-feira (12), na praia de Santiago, em São Sebastião. O animal era uma fêmea juvenil, da espécie jubarte, com cerca de sete metros.

Segundo os especialista, há uma diminuição de krill, uma espécie de peixe que é alimento das baleias, na Antártida neste ano. A redução está ligada ao aquecimento global.

“Elas estariam sofrendo com a privação de alimentos. As baleias têm o hábito de engordar na Antártida e chegarem aqui com reserva. Neste ano, elas não estariam chegando com essa reserva. Acreditamos que elas estão morrendo de fome”, explica o oceanólogo Hugo Gallo do Instituto Argonauta, que monitora a fauna marinha no litoral.

