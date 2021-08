Sócios do Barcelona tentam bloquear ida de Messi para o PSG, e franceses aguardam astro

Diante da dramática despedida de Messi no Barcelona por motivos financeiros, os sócios do clube decidiram tentar agir e impedir a possível transferência do craque para o PSG. O advogado Juan Branco publicou nas redes sociais que entrou com uma queixa no Tribunal Europeu de Apelação para que o clube parisiense seja impedido de contratar Messi.

Os argumentos usados dizem respeito aos gastos do PSG e um possível desrespeito do clube francês ao Fair Play Financeiro da Uefa. O advogado cita a relação entre a receita do clube e os salários pagos, comparando a situação dos franceses com o Barcelona.

– É inconcebível que o Fair Play Financeiro sirva para agravar a evolução dos negócios no futebol, a instrumentalização do futebol por poderes soberanos e a distorção das competições – diz o comunicado, que aponta que pedirá a intervenção para bloquear a transferência, para que o Barcelona não seja lesado.

