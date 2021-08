‘Sossegado’: Marido é preso dormindo após espancar a mulher por ciúmes em festa

A Polícia Militar realizou a prisão de um homem de 41 anos na madrugada desta terça-feira (10) acusado de agredir a esposa de 19 anos em uma residência localizada no bairro Nova Floresta, zona Sul de Porto Velho (RO).

Por motivos de ciúmes no local onde o casal estava participando de uma festa, o homem chamou a esposa para ir embora para casa e quando chegou iniciou as agressões contra ela com socos na cabeça e chutes nas costas.

Tomado pelos ciúmes, o homem quebrou dois cartões de crédito da esposa e depois da violência doméstica entrou no quarto e dormiu como se nada tivesse cometido.

A jovem telefonou para a Polícia Militar e o acusado após ser acordado foi levado preso para a Central de Polícia Civil.