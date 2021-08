Sucuris gigantes ‘tomando sol’ são flagradas por guia e turista durante passeio de canoa em MS; Vídeo

Vilmar ainda relata que no dia flagrante, feito em 27 de julho, estava acompanhado de um amigo que visitava a região: “Esse meu colega que fiz durante o passeio que ele escolheu aqui na região, ficou encantado ao ver os animais”, relembra.

Ainda de acordo com Vilmar, todas as filmagens são feitas de uma distância para não perturbar as sucuris sempre respeitar seu espaço:

A doutora em ecologia pela Universidade de São Paulo (USP) e que também coordena um projeto voltado para as sucuris na região de Bonito, Juliana Terra, explica os principais motivos que facilitam observar as grande cobras.

A especialista ressalta que nessa época do ano, é bastante comum que tenha o aumento da possibilidade de avistar as sucuris, isso por causa da chegada do inverno, momento em que as serpentes buscam manter-se aquecidas por meio da luz solar.

“Não é nada atípico desse ano. Pelo contrário, é bastante comum e tem alguns motivos para isso. O principal é a temperatura. Quando chega maio ou junho, quando vamos entrando em períodos e baixas temperaturas. Então é assim, sempre antes ou após uma frente fria, é comum que elas utilizem as horas do dia do sol para se aquecerem, já que a água nessa época fica muito fria, especialmente durante a noite. Então é comum que elas busquem sair da água, busquem as margens dos rios ou barrancos que sempre ficam próximos dos leitos. Ali elas buscam se aquecer sob o sol”, e ainda acrescentou:

“Não que nas outras épocas do ano elas não estejam ali. Qualquer época do ano elas estão neste local, só que a gente não consegue vê-las. São animais bastante quietos, não fazem barulho, elas são muito camufladas na água com sua coloração, enfim, é muito difícil avistá-las”, detalhou Juliana.