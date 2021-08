Suplente que vai assumir vaga de Flordelis é vereador e guarda municipal de carreira; conheça

O suplente da ex-deputada federal Flordelis, que teve o mandato cassado pela Câmara dos Deputados nesta quarta-feira (11), é um vereador de segundo mandato na Câmara Municipal do Rio de Janeiro. Trata-se de Jones Moura (PSD), de 47 anos, que é guarda municipal de profissão.

Moura foi eleito como representante na categoria e sua linha de atuação mais reconhecida é a defesa do armamento dos agentes no Rio de Janeiro, uma promessa de campanha do prefeito Eduardo Paes, que trocou o DEM, pelo qual se elegeu, pelo PSD.

Na eleição federal de 2018, Jones Moura recebeu 20,6 mil votos e foi o quinto colocado pelo PSD-RJ, que elegeu três parlamentares. Assim, ficou na segunda suplência.

O primeiro suplente do pleito, o radialista e ex-deputado estadual Pedro Augusto foi beneficiado em 2020 pela eleição do então deputado federal Alexandre Serfiotis como prefeito de Porto Real, na região Sul-Fluminense, e foi efetivado no posto. Assim, a cassação de Flordelis garante mandato efetivo a Moura até o fim da legislatura, que deve se apresentar para ser empossado como deputado federal já nesta quinta-feira (12).