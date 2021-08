Suspeitos de matar homem com facada no pescoço são presos

Segundo a ocorrência, um deles, de 29 anos, foi detido na manhã desta quarta-feira (24) escondido na casa de parentes em um bairro da capital.

O outro, de 21 anos, foi localizado em Três Lagoas, local em que ocorreu o crime.

De acordo com a polícia, Willian Alexandre Furnel Dionízio, foi morto no dia 9 de agosto. Ele estava na casa do suspeito de 29 anos quando houve um desentendimento.

A vítima saiu correndo, mas foi alcançada pela dupla. Ele foi atingido por uma facada na região do pescoço e quase foi degolado.