”Tonha”: Com ingressos esgotados, filha de Tião Viana estrela espetáculo que retrata vida do seringueiro

O espetáculo “Tonha”, de Catarina Cândida, estreou para o público na noite de quinta-feira, 26, às 19h na Usina de Arte João Donato, com ingressos no valor de R$20,00 (inteira) e R$10,00 (estudante). A peça teve apresentação única na cidade e em setembro segue para o Teatro dos Ventos, em Brasília, cidade natal de Catarina.

“Eu pretendo voltar e apresentar também em outras cidades. Meu sonho é fazer uma temporada com ‘Tonha’ pelo Brasil. Escolhi o Acre para apresentar o trabalho de conclusão da minha formação como atriz, porque foi esse estado que me deu a base para o espetáculo e toda inspiração, eu estava aqui quando tive a primeira ideia”, conta Catarina.

De acordo com a atriz, apesar de ter nascido em Brasília, grande parte das memórias da infância que ela tem são do Acre, o Estado que acolheu ela e a família. “Na minha infância eu nada muito em açude, viajava muito de carro pelos municípios. Minha lembrança é de comer em lanchonete de beira de estrada e tomar guaraná no saquinho. Isso influenciou muito minha escolha para o texto da peça”, explica.

Sobre a peça

“Tonha” retrata a vida do seringueiro, que sai de sua terra natal no Nordeste brasileiro, em direção a tão sonhada e misteriosa Amazônia, com o objetivo de ter uma vida digna através do trabalho com a seringueira, árvore que é retirado o látex, que posteriormente é produzido a borracha. O espetáculo solo autoral pela atriz Catarina Cândida, “Tonha”, encenado por Pablo Fernando e produzido por Companhia Evoé e Giulia Dal Piaz.