Trabalhe de casa: ContilNet seleciona as melhores vagas remotas de emprego para acreanos

O site LinkedIn oferece oito vagas remotas para diversas áreas, sendo elas: analista de marketing e vendas, auxiliar de escritório home office, conciliador extrajudicial, consultor(a) comercial, consultor de vendas, analista de segurança, analista de segurança da informação e administrador de banco de dados (DBA).

Para se candidatar à vaga, o interessado deve ter uma conta no site LinkedIn, atualizar o perfil com os dados pessoais e profissionais, como portfólios, currículo e experiências no mercado de trabalho. Os candidatos devem clicar em “candidatar-se” na página da vaga escolhida.

Confira mais informações das vagas disponíveis

Analista de Marketing e Vendas III – ensino superior completo em administração, marketing ou publicidade e propaganda; experiência em marketing voltado para vendas; experiência em inbound marketing; habilidade em redação de textos e criação. O salário é de acordo com a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e possibilidade de atuação home office em tempo integral. A vaga é disponibilizada pelo Grupo Boticário.

Auxiliar de Escritório Home Office – Ensino médio completo; Ambiente silencioso para estudar e trabalhar; Computador próprio e conexão com Internet. Não é necessário experiência. A remuneração varia entre R$1.000,00 a R$1.100,00 em período integral. A carteira de trabalho só será assinada após a conclusão dos treinamentos dos candidatos aprovados. Enquanto estiver em treinamento e qualificação, os candidatos receberão uma bolsa mensal no valor de R$900,00.

Conciliador Extrajudicial – A vaga oferecida no Tribunal do Consumidor, busca pessoas empreendedoras que tenham facilidade com tecnologia e estejam dispostas a trabalhar em Home Office, para realizar atendimento e análise financeira com o consumidor. A remuneração pode ir até R$4.600,00 e a carga horária é período integral.

Consultor(A) Comercial – Ser da região Norte ou Nordeste do Brasil; Possuir experiência comercial; Ter vivência com acompanhamento de equipes terceirizadas (indiretas); Ser Organizado e proativo; Ter uma boa comunicação; A vaga tem carga horária de oito horas diárias e foi disponibilizada pela Cappta.

Consultor De Vendas – A vaga é em período integral, exige especialização profissional em vendas e comércio. O candidato vai atuar com consultoria de vendas, renovação de planos e upgrades de serviços contratados, entre outras ações, para marcas parceiras. A vaga é oferecida pela WeClever, com remuneração de acordo com desempenho, sem teto de ganhos.

Analista de Segurança – A oportunidade de emprego requer graduação completa em cursos ligados a Tecnologia da Informação como Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação e conhecimento em diversas áreas desse eixo. A empresa Take Blip oferece, entre outros benefícios, ajuda de Custo para reembolso de despesas referentes ao trabalho em home office

Analista de Segurança da Informação – Também oferecida pela Take Blip, a vaga requer conhecimento/experiência com implementação da norma ISO 27001; experiência com implantação de processos, políticas e controle de segurança da informação; experiência com auditorias internas, compliance e análise de risco e graduação completa em cursos ligados a Tecnologia da Informação como Engenharia da Computação, Sistemas de Informação ou Ciência da Computação.

Administrador de Banco de Dados (DBA) – A Take Blip oferece essa vaga com os requisitos: Sólida experiência de, no mínimo, 4 anos em administração de um ou mais dos seguintes DBMSs: Cassandra, Redis ou SQL Server; experiência com cloud provider Microsoft Azure; sólido conhecimento em modelagem de dados e tuning; experiência com arquiteturas de alta disponibilidade e experiência com programação em banco de dados.