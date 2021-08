Tragédia: avó morre após cair de penhasco na frente da família; imagens são fortes

Um alpinista flagrou o momento em que sua sogra de 71 anos caiu de um penhasco de 90 metros na frente de sua família horrorizada, incluindo a neta, na Turquia. Kadir Sahiner estava filmando a paisagem da montanha durante uma caminhada, perto do vilarejo de Tepekov, no nordeste da província de Artvin. Enquanto a câmera fazia uma panorâmica, Kadir gravou o momento exato que sua sogra, Pumpul Karademir, caminhou até a beira do penhasco para olhar para baixo. Em seguida, ela perdeu o equilíbrio e caiu. Infelizmente, ela não resistiu aos ferimentos.

No vídeo, divulgado pelo Daily Mail, Pumpul parece tropeçar em uma pedra e suas pernas podem ser vistas no ar enquanto ela cai da beira do penhasco. O acidente aconteceu na sexta-feira (30). Sua família, incluindo seu marido Mehmet Karademir, a filha Ayla e a neta Ceren, assistiu com horror a cena.

Antes da queda, a filha, Ayla, pode ser ouvida alertando sua mãe: “Não vá, mãe. Não, mãe, não vá”, enquanto ela se aproximava da beira do penhasco. A polícia e os paramédicos foram chamados e, após uma busca de uma hora, encontraram o corpo da idosa. “Não está claro se as autoridades estão investigando o incidente”, informou o site.

O vídeo: