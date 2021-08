Tragédia: jovem morre em acidente durante derrubada na zona rural de Sena Madureira

Um jovem identificado até o presente momento como Marcelo, que morava no Rio Macauã, em Sena Madureira, foi vítima fatal de um acidente de trabalho ocorrido na tarde desta quarta-feira (25). As poucas informações que chegaram à nossa redação indicam que ele estava trabalhando em uma derrubada quando foi atingido.

Pessoas conhecidas da família da vítima informaram que a tragédia se deu nas proximidades da comunidade Lua Nova, local distante do porto de Sena Madureira. As circunstâncias do acidente não foram detalhadas ainda.

Entre familiares e amigos o clima é de total consternação.