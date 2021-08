Tragédia: motociclista de 20 anos morre após colidir com carreta na BR-364

O fato trágico que ceifou a vida do jovem Antônio Guilherme Silva Barros, 20 anos, ocorreu por volta das 7 horas da manhã dessa quinta-feira, 19/08, nas proximidades do KM-515 da BR-364, perímetro urbano em Ariquemes.

Populares que estavam no local ao entorno da cena do acidente, informaram à equipe de reportagens do Site Ariquemes190 e Canal 35.1 Digital, que Antônio seguia a via pilotando a motoneta Honda Biz 125 de cor vermelha, momento em que se chocou contra a lateral traseira da carreta Mercedes Benz de cor cinza com carroceria tipo cegonha, placas de São Bernardo do Campo/SP.

Logo atrás seguia uma mulher pilotando a motoneta Honda Biz 125 KS, também de cor vermelha, a qual perdeu o controle da direção de sua moto e também veio a colidir com a carreta. Populares acionaram a equipe da Polícia Rodoviária Federal (PRF), a qual rapidamente se deslocou ao local do fato, sendo bem próximo à Delegacia da PRF.

Concomitantemente foi acionada a Central do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), onde foram deslocadas duas equipes de socorristas em duas Unidades de Suporte Básico (USB), onde ali chegando, puderam visualizar as duas vítimas, sendo que a mulher apresentava apenas algumas escoriações e estava consciente, orientada e deambulando.

Já Antônio estava inconsciente e apresentava uma fratura em membro inferior direito. Rapidamente todos os esforços foram concentrados ao rapaz que apresentava quadro de maior gravidade, onde este foi removido com brevidade para dentro da unidade de suporte.

Ao conceder entrevista à equipe de reportagem, Dr. Fogaça, médico do SAMU relatou que dentro da ambulância foi realizado acesso venoso e, em decorrência do estado grave em que a vítima encontrava-se, foi necessário realizar acesso à via aérea com ventilação manual, sendo entubado no trajeto até à Unidade de Pronto Atendimento (UPA), onde ficou à disposição da equipe médica de plantão.

Infelizmente Antônio não resistiu aos ferimentos e veio a óbito minutos após ser socorrido.