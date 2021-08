Trans dá à luz primeiro filho e fotos do bebê são divulgadas; ele denunciou atendimento médico

No último dia 29 de julho, o México registrou seu primeiro caso de homem trans que conseguiu trazer ao mundo um bebê. O fato aconteceu no Hospital Feminino de Culiacán, município que fica localizado no estado de Sinaloa.

Gabriel Romero, que é mexicano, foi o responsável por gerar o bebê em seu ventre e fez questão de compartilhar o momento com o mundo inteiro, através de algumas fotografias compartilhadas por suas redes sociais.

De acordo com as informações divulgadas pelos veículos de comunicação local, a criança, de nome ainda não revelado, nasceu pesando um pouco mais de 3,6kg e cerca de 50 centímetros de altura.

Recentemente, o genitor criticou o sistema público de saúde por não lhe atender em tempo hábil. “As dificuldades do lado do Setor Saúde é que, ao se deparar com um caso tão especial e particular, do qual eles desconhecem, no final do dia eu não tenho recebido atendimento médico porque eles são evasivos, ignorantes e respondem que não tem congruência“, denunciou

Felizmente, o bebê veio ao mundo saudável. Gabriel deixa claro que se autodeclara como homem e que se sente como tal, exceto pelos órgãos femininos que possui. O mexicano tem expressado grande felicidade em suas redes sociais pelo nascimento do filho. O fato se tornou um assunto bastante comentado nas redes sociais, principalmente entre os mexicanos.

Diversos seguidores de Gabriel já acompanhando sua jornada de gestação ao longo dos nove meses. Muitos o parabenizaram pelo nascimento da criança, que recebeu uma série de elogios.