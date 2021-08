Três pessoas morrem após grave acidente entre dois veículos na BR-364; fotos

Um grave acidente envolvendo dois veículos de passeio (Fiat Pálio e VW Gol) deixou três pessoas mortas, na última quinta-feira (12), na BR-364, próximo a cidade de Alto Garças (422 quilômetros de Cuiabá). A Polícia Civil confirmou o fato ao Olhar Direto, mas ressaltou que a ocorrência ficou a cargo da Polícia Rodoviária Federal (PRF).O acidente aconteceu durante a tarde de ontem. Os veículos seguima pela rodovia federal, quando próximo da Fazenda Adriana, no km 99, acabaram batendo de frente. Duas pessoas morreram ainda no local e uma chegou a ser socorrida com vida.

Porém, esta que havia sido socorrida foi a óbito logo depois de chegar no Pronto Atendimento (PA) da cidade. Os nomes ainda não foram divulgados, mas tratam-se de dois homens e uma mulher. Pelo menos duas pessoas seriam de Várzea Grande (região metropolitana de Cuiabá).

A Perícia Oficial e Identificação Técnica (Politec) esteve no local realizando os trabalhos. O caso continua a ser investigado.

Outro caso

Também ontem, na mesma rodovia, mas desta vez no quilômetro 59, uma carreta carregada com carne pegou fogo na rodovia. O Corpo de Bombeiros precisou ser acionado para realizar os trabalhos. Não há relatos de feridos nesta última ocorrência.