Ufac abre vagas para curso de pós-graduação em Matemática em Sena Madureira 

Contando com o apoio do Governo do Estado, a Universidade Federal do Acre (Ufac), está com inscrições abertas para o curso de pós-graduação em Matemática que será implantado em Sena Madureira. Ao todo são oferecidas 24 vagas, sendo que as inscrições serão encerradas no dia 29 deste mês.

Poderão se inscrever professores da educação pública e privada que estejam ou não em sala de aula bem como as pessoas da comunidade graduadas em: Pedagogia, Matemática, Física, Química e Engenharia.

Os interessados deverão procurar o Pólo UAB de Sena, situado no prédio do C.S.U, ao lado do Núcleo da Secretaria Estadual de Educação, das 7:30 horas da manhã ao meio-dia.

O curso terá a duração de 15 meses e será aplicado na modalidade à distância.