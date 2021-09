Ufac revela diretrizes para volta às aulas em disciplinas teórico-práticas e divulga calendário

A Pró-Reitoria de Graduação (Prograd) da Universidade Federal do Acre (Ufac) emitiu uma nota nesta terça-feira (31) referente às diretrizes acerca do semestre 2021.1, que compreende o período de 20 de outubro a 31 de janeiro de 2022.

De acordo com o comunicado, que leva em consideração “o atual contexto de relativo controle da pandemia da Covid-19 no Estado do Acre”, alguns cursos poderão adotar o uso de atividades híbridas para disciplinas que necessitem de prática nas dependências da universidade, principalmente nos laboratórios, bem como para estágio curricular supervisionado.

Contudo, para que isto seja possível, é necessário que haja autorização prévia da Prograd. Além disto, a Ufac recomenda aos estudantes que se informem com as coordenações dos respectivos cursos acerca do formato das disciplinas para o próximo semestre, que devem passar por aprovação prévia do colegiado de curso.

A nota também destaca que o Calendário Acadêmico da Ufac aprovado para o ano de 2021, prevê o uso das três modalidades de ensino: remoto, híbrido e presencial.

ENSINO REMOTO

A modalidade de Ensino Remoto Emergencial (ERE), implementada pela Ufac ainda no segundo semestre de 2020, foi aprovada por meio da Resolução de nº 11, de 28 de agosto de 2020 para que fossem ofertadas disciplinas em caráter excepcional e temporário, enquanto perdurasse a suspensão das aulas presenciais em decorrência da pandemia de Covid-19, que ocorreu por meio da Resolução do Conselho Universitário de nº 4/2020.

O artigo 11º da Resolução de 28 de agosto, permite que as dependências da Ufac, mais especificamente dos espaços físicos de cada curso, sejam utilizadas durante o Período Letivo Especial, desde que haja prévio agendamento nas coordenações e que sejam tomados os devidos protocolos de segurança.