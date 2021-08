UFC: Giga promete luta à la Mortal Kombat contra Edson Barboza

Fãs do icônico game Mortal Kombat vibraram este ano com o lançamento de um novo filme inspirado no jogo. O lutador georgiano Giga Chikadze é nitidamente um deles. Décimo colocado do ranking peso-pena do UFC, ele faz a luta principal do evento deste sábado contra o brasileiro Edson Barboza (o Combate transmite ao vivo a partir de 20h no horário de Brasília), e diz que sua motivação para o confronto é exatamente a semelhança que ele pode ter com as ações do game.