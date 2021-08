“Uma lição longe demais” volta aos palcos acreanos depois de cinco anos; saiba tudo!

Com estreia marcada para dia 12 de agosto, o espetáculo “Uma lição longe demais” conta a trama do sequestro de uma professora, resultado de uma vingança do ex-aluno e de seu amigo. Desde o início a peça caminha para um desfecho trágico, mas incerto quando questionado quem é a maior vítima dessa história. As apresentações serão na Usina de Artes João Donato, às 19h, com entrada gratuita. A volta do espetáculo aos palcos marca o aniversário de cinco anos do grupo Teatro Candeeiro https://www.instagram.com/teatrocandeeiro/.

De acordo com a produtora Jaqueline Chagas, a peça foi a primeira montagem que o Teatro Candeeiro realizou, “É muito importante para todos nós chegarmos aos cinco anos do Teatro Candeeiro em setembro com essa peça no palco, porque foi ela que nos uniu e deu o pontapé inicial nos nossos trabalhos. Ficamos de 2016 até o ano de 2018 trabalhando nessa peça para que ela tivesse uma bela estreia”, afirma.

O texto que foi escrito por Zeno Wilde em 1985 e representado pela primeira vez no ano seguinte em São Paulo, é considerado por Jaqueline uma peça atemporal. “Mesmo tendo sido escrita há um bom tempo, ainda fala muito com a nossa atualidade. Estamos muito empolgados com a estreia e acreditamos que teremos uma boa resposta do público, no domingo encerramos a temporada de um espetáculo e aproveitamos para lançar ‘Uma Lição Longe Demais’ em seguida”, explica.

A peça financiada pela Lei Aldir Blanc através da Fundação Garibaldi Brasil e apoiada por empresas privadas, apresenta nos dias 12, 19, 25 e 02 de setembro para o público maior de 16 anos. O Teatro Candeeiro solicita a doação, daqueles que puderem, de itens de higiene pessoal e/ou alimentos não perecíveis para serem entregues ao Educandário Santa Margarida ao final da temporada. No último dia de apresentação, haverá duas sessões.

O público espectador da peça deve seguir as recomendações das organizações de saúde nacional e internacional em relação a distanciamento social, com o uso obrigatório de máscara e utilização de álcool em gel, disponibilizado no local da apresentação, por esse motivo também, o Teatro Candeeiro poderá abrir somente 25 vagas por sessão, seguindo ordem de chegada.